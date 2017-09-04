Alanya sosyal medyada popüler

BU yaz Twitter ve Instagram'da en çok Bodrum konuşuldu. Bodrum'u bir diğer çok popüler tatil merkezi Çeşme takip ediyor.

Geçen yaza kıyasla Twitter'da Bodrum geceleri ve denizi hakkında daha fazla paylaşımda bulunuldu. Bu yıl Bodrum'da gece hayatıyla ilgili 10 bin 91, denizle ilgili ise 49 bin 866 post paylaşıldığı görülüyor. Çeşme'ye bakıldığında ise gece hayatı postlarının 5 bin 23, denizle ilgili postların ise 25 bin 83 olduğu ortaya çıkıyor. Paylaşımlarda kadın erkek dağılımına bakıldığında erkeklerin tatilleri hakkında daha fazla paylaşım yaptığı görülüyor.

DEPREMİN ETKİSİ VAR MI?

Somera analizine göre Bodrum'da yaşanan depremin Instagram paylaşımlarına büyük bir etkisi olmadı. Instagram'da içinde #bodrum geçen paylaşımların yalnızca 503 tanesinde #deprem veya #zelzele geçiyor. Twitter'da ise konu TT listesine girdi. Dolayısıyla Instagram'da Bodrum'un Çeşme'den daha çok konuşulmasında deprem etkisi görülmüyor.

Çeşme-Bodrum'un arkasından en çok konuşulan ilk 5 tatil beldesinde ise geçen seneye kıyasla büyük bir değişim yaşanmadı. Listede sırasıyla Alanya, Marmaris, Kemer, Fethiye ve Kuşadası geliyor. Geçtiğimiz yıla göre bu listede sadece Fethiye ve Kemer'in yerlerinin değiştiği ve Kemer'in bir basamak yukarı çıktığı görülüyor.