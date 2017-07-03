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Alanya'da korkunç kaza!
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Alanya'da korkutan kaza

Kestel Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonunun yan yatması sonucu araç sürücüsü yaralandı

Alanya'da korkutan kaza

Kestel Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonunun yan yatması sonucu araç sürücüsü yaralandı

03 Temmuz 2017 Pazartesi 22:07
Alanya'da korkutan kaza
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EDİNİLEN bilgiye göre, Kestel Mahallesi Sigorta Caddesi'nde seyir halinde giden Ali G. (53) yönetimindeki 07 NMY 52 plakalı hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yan yattı. Kaza sonrası kamyonda hasar meydana gelirken, sürücüsü ise yaralandı. Yaralı sürücü Ali G. ambulansla Özel Yaşam Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

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Kestel MahallesiHafriyat KamyonuHafriyatAraç Sürücüsü
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