Alanya'da korkutan kaza

EDİNİLEN bilgiye göre, Kestel Mahallesi Sigorta Caddesi'nde seyir halinde giden Ali G. (53) yönetimindeki 07 NMY 52 plakalı hafriyat kamyonu , sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yan yattı. Kaza sonrası kamyonda hasar meydana gelirken, sürücüsü ise yaralandı. Yaralı sürücü Ali G. ambulansla Özel Yaşam Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

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