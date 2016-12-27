Alanya'da konsey fark yarattı

ENGELSİZ Kent Meclisi'nin organize ettiği, Nordic Tattoo'nun destek verdiği projede engelsiz bireyler ücretsiz olarak sol el bileklerine numaralarını yazdırdılar.
SEVGİ İZİ NASIL DOĞDU?
Uzun süredir engelli kayıplarının daha kısa sürede bulunması için kafa yoran Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı tarafından hayata geçirilen Sevgi İzi projesi kapsamında www.benibuldular.com sitesi açıldı. Bu site, kayıpların bulunması için hem güvenlik güçlerine hem de ailelere yardımcı oluyor. Yakınlarının kaybolmasından endişe eden aileler, iletişim adres ve telefonlarıyla siteye başvurup, formu dolduracak. Site kendilerine bir numara verecek. Örneğin, 104 no. Bu numara kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğinin üzerine işlenecek. O kişi kaybolduğunda kolundaki bu Sevgi İzi onun güvencesi olacak.
NASIL BULUNACAK?
Kayıp kişiyle bir şekilde karşılaşan vatandaşlar, o kişinin kolundaki Sevgi İzi'ni görünce önce polise, jandarmaya ya da en yakındaki ilgili birime başvuracak. Ardından site devreye girecek. Koldaki rakam, taşıyan kişinin kim olduğu, tüm iletişim bilgileri ilgili birime verilecek ve kişinin bir an önce ailesine kavuşması sağlanacak. Kaybolmasından endişe edilen çocuğu, kardeşi ya da bir yakını olan kişiler, Alanya Kent Konseyi'ne başvurarak hiç bir ücret ödemeden uygulamadan faydalanabilecek.
Alanya Kent Konseyi Engelsiz Kent Meclisi, "Sevgi İzi Projesi" kapsamında dün saat 14.00'te Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Nordic Tattoo'da engelsiz bireyler ve aileleriyle toplanıp koluna sevgi izi yaptırdılar.
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