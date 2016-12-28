Alanya'da hayırsever işadamından anlamlı yardım

ALANYA’YA 30 kilometre uzaklıktaki Gümüşkavak Mahallesi’nde eğitim-öğretim veren Dimçayı İlk ve Orta Okulu'na hayırsever işadamı Murat Koçyiğit tarafından götürülen yardım paketleri, daha önce okul yönetimi tarafından tespit edilen 249 öğrenciye dağıtıldı. İçinde ayakkabı, mont, kazak, pantolon, çorap, gömlek bulunan paketlerini alan öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, hayırsever Koçyiğit’e teşekkür ederek, okulda eğitim gören 249 öğrencinin giyimine destek verdiklerini söyledi. Müdür Er "Özellikle 7 mahalleden bu okulla öğrenci geldiği için bu okulu tercih ettik. Hayırseverimiz sayesinde onları bir nebze olsun mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Bu konuda emeği geçen herkese çocuklarım ve öğretmenlerim adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırsever vatandaşların duyarlılığı sayesinde ilçede bulunan birçok okulda temel ihtiyaçları sağlıyoruz. Allah onların hepsinden razı olsun” diye konuştu.
‘ÇOCUKLARIMIZI SEVİNDİRDİK’
Böyle bir imkanı sağladığı için Hüseyin Er’e teşekkür eden Koçyiğit ise "Çocuklarımızın giyimini sağladık ve sevinmelerine vesile olduk. Ben Alanya’yı sadece sahilden ibaret sanıyordum. Böyle değilmiş, en azından bunu da öğrenmiş olduk. Benim gibi yardımda bulunmak isteyen ve Alanya’nın gerçek yüzünü görmek isteyenler ilçenin kırsal mahallelerine de gelsin. Gerçekten ihtiyacı olan çok okul ve öğrenciler var” dedi.
Alanya’da hayırsever işadamı, kırsal bölgede eğitim gören 249 öğrenciye giyim yardımında bulundu
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