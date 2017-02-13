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Akılalmaz saldırı! Çamaşır asarken...

Bir kadın, evinin balkonunda çamaşır astığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı

Akılalmaz saldırı! Çamaşır asarken...

Bir kadın, evinin balkonunda çamaşır astığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı

13 Şubat 2017 Pazartesi 08:54
Akılalmaz saldırı! Çamaşır asarken...
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MERKEZ Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde evinin balkonunda çamaşır asan Fadime S'ye, yüzü maskeli kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Fadime S'nin yardım çığlığı atması üzerine uyanan kocası Ümit S, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. 4 yerinden bıçaklandığı öğrenilen Fadime S, Adana Numune eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. 

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Anahtar Kelimeler:
SeyhanAdana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
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