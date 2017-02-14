Akıl hastanesinde görevli hemşire intihar etti!

İSTANBUL'DA yaşayan Fatma Şeker, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Yoğun Bakım Servisi'nde görev yapmaktaydı. 36 yaşındaki genç kadın, iddialara göre bir süre önce işyerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle çalıştığı klinik ya da hastanenin değiştirilmesi için başvuru yaptı. Antalya'da çalışmak için ise internet üzerinden becayiş (memurlar arasında karşılıklı olarak görev yeri değiştirme) ilanı yayınladı. Çalışma şartlarından memnun olmayan Fatma hemşirenin birkaç kez dile getirdiği bu talebi her defasında olumsuz yanıt aldı.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Takvim gazetesinin haberine göre; Bir yandan psikolojik sorunları da bulunan Şeker, özellikle son bir hafta ruhsal anlamda büyük bir çöküntü yaşadı. Geçtiğimiz Çarşamba günü mesai bitiminde iş arkadaşıyla birlikte yaşadığı eve gitti. Ertesi Sabah kahvaltı hazırlayan ev arkadaşı, Fatma hemşireyi çağırmak için odasına girdi. Şeker'i odasında bulamayan ev arkadaşı, genç kadının banyoda olabileceğini düşündü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ancak aradan geçen süreye rağmen Şeker'in banyodan çıkmaması üzerine arkadaşı kilitli olan kapıyı kırarak içeri girdi ve Şeker'i banyodaki havlupana asılı halde buldu. Tüyler ürperten manzara karşısında adeta şok yaşayan ev arkadaşı, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, Şeker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı olay yeri incelemesinin ardından Şeker'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri intiharla ilgili soruşturma başlattı. Şeker'in cenazesi çalıştığı hastanede alınana helalliğin ardından memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi. Talihsiz kadın, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

