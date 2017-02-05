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Akademisyen babanın üç oğlu DAEŞ’e katıldı

Yrd. Doç. Dr. M.Ş.İ., Suriye’ye giden oğullarından ikisinin çatışmada öldüğünü belirterek hayatta kalan tek çocuğunun dönmesi için devletten yardım istedi

Akademisyen babanın üç oğlu DAEŞ’e katıldı

Yrd. Doç. Dr. M.Ş.İ., Suriye’ye giden oğullarından ikisinin çatışmada öldüğünü belirterek hayatta kalan tek çocuğunun dönmesi için devletten yardım istedi

05 Şubat 2017 Pazar 13:55
Akademisyen babanın üç oğlu DAEŞ’e katıldı
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HACETTEPE Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi S.B.İ., Mart 2015’te Ankara’da kaldığı öğrenci konukevinden “Selamünaleyküm anneciğim, eşyalarımı fakirlere dağıtırsınız. Allah’a emanet olun” notu bırakarak ortadan kayboldu. Aynı gün Diyarbakır’da ailesiyle kalan ve o dönem 16 yaşındaki ikiz erkek kardeşleri D. ve D.’den de bir daha haber alınamadı. Aradan geçen zamanda 3 oğlunun Suriye’ye gittiği ve terör örgütü DAEŞ’e katıldığı anlaşılan aile ise emniyete başvurdu. Ankara ve Diyarbakır’da polis alarma geçti. Üç kardeşin sınıra gittiklerine ilişkin görüntülere ulaşılması üzerine MİT’e bilgi aktarıldı ve çocukların Suriye’ye geçerek terör örgütüne katıldıkları belirlendi.
O dönem 19 yaşında olan S.B.İ.’nin sınırı geçtikten sonra ailesine, “Burada huzuru bulduk, bizi merak etmeyin” yazılı mesaj gönderdiği öğrenilirken, aile Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, MİT ve emniyetten yardım istedi. Ancak gençlerin izine rastlanamadı. Ağabey S.B.İ ile ikizlerden D. ise girdiği çatışmada öldü. 
‘Oğlumu getirin’
Bir üniversitede Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olan baba Yrd. Doç. Dr. M.Ş.İ. Milliyet’e 2 yıldan bu yana çalmadık kapı bırakmadıklarını belirterek şunları söyledi: “Oğullarımın kandırılarak Suriye’ye gittiğine eminim. Dernekler, okudukları kitaplar çocuklarımızı bu noktaya getirdi. İkiz oğullarımdan biri son görüşmemizde ağabeyi ve bir kardeşinin çatışmada öldüğünü söyledi. Oradan kaçarak Türkiye’ye geri dönmek istediğini anlattı. Rakka’dan yazdığını söyledi.Hayatta kalan oğlumun Türkiye’ye getirilmesini istiyorum. Cumhurbaşkanı ve Başbakan’dan yardım bekliyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
AkademisyenDAEŞSuriyeAnkara
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