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Ajandayı oyup içine tabanca sakladı

Adana polisi, yaptığı uygulama sırasında bir otomobilin torpido gözünde ajandanın içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Ajandayı oyup içine tabanca sakladı

Adana polisi, yaptığı uygulama sırasında bir otomobilin torpido gözünde ajandanın içine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirdi

12 Şubat 2017 Pazar 10:26
Ajandayı oyup içine tabanca sakladı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize Yunus ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde uygulama başlattı. Uygulama sırasında bir otomobilden şüphelenen polis, sürücü Burak Z.'yi araçtan indirip arama yaptı. Torpido gözünü açan polis, bir ajanda görüp çıkardı. Polis, ajandanın normalden daha ağır olduğunu fark edince içinde bir şey olabileceğini düşünerek sayfalarını karıştırdığında ajandanın içinin oyularak tabanca saklandığını belirledi. Polis tabancanın ruhsatsız olduğunu belirleyerek, Burak Z'ye ruhsatsız tabanca kullanmaktan işlem yaptı. 

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Anahtar Kelimeler:
AjandaTabancaAdana Emniyet MüdürlüğüTorpido
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