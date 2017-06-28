Aile kavgası kana bulandı: 6 yaralı

GÖLCÜK Hisareyn Mahallesi Kevser Sokak üzerinde meydana gelen olayda Önder B. isimli şahıs henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı babannaesini dövdü. Ardından babaanne karşı apartmanda oturan diğer oğlunun evine gitti. Olayı anlatması üzerine çıkan tartışmada Baba Mahmut ve oğlu Mustafa evdeki tüfekleri alarak ayrı ayrı ateş açtı. Çıkan silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı. Yaralılar Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken emniyet olay ile ilgili soruşturma başlattı.