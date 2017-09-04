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Ahırda feci yangın

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir ahırın yan tarafında bulunan saman balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangında, 2 bin adet saman balyası kullanılamaz hale geldi

Ahırda feci yangın

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir ahırın yan tarafında bulunan saman balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangında, 2 bin adet saman balyası kullanılamaz hale geldi

04 Eylül 2017 Pazartesi 17:03
Ahırda feci yangın
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EDİNİLEN bilgiye göre, Ulukapı Mahallesinde Yıldıray Başpınar’a ait ahırın yan tarafında bulunan saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahale sonrası yangın diğer balya yığınlarına sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sırasında vatandaşlar da diğer sağlam saman balyalarını güvenli yerlere çekerek yangından kurtarmaya çalıştı. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. Yangının çıktığı yere yakın yerde bulunan besihanedeki kurbanlık hayvanlar da yangından şans eseri zarar görmedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

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KonyaYangınAHIR
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