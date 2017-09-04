Ahırda feci yangın

EDİNİLEN bilgiye göre, Ulukapı Mahallesinde Yıldıray Başpınar’a ait ahırın yan tarafında bulunan saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahale sonrası yangın diğer balya yığınlarına sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sırasında vatandaşlar da diğer sağlam saman balyalarını güvenli yerlere çekerek yangından kurtarmaya çalıştı. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. Yangının çıktığı yere yakın yerde bulunan besihanedeki kurbanlık hayvanlar da yangından şans eseri zarar görmedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.