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Ahır çöktü, 180 keçi telef oldu

Batman’ın Sason ilçesinde bir vatandaşa ait ahırın çökmesi sonucu 180 keçi telef oldu. Hayvanların çocuğu borç olarak aldığını belirten vatandaş, yetkililerden yardım istedi

Ahır çöktü, 180 keçi telef oldu

Batman’ın Sason ilçesinde bir vatandaşa ait ahırın çökmesi sonucu 180 keçi telef oldu. Hayvanların çocuğu borç olarak aldığını belirten vatandaş, yetkililerden yardım istedi

30 Aralık 2016 Cuma 14:00
Ahır çöktü, 180 keçi telef oldu
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SASON ilçesi Yücebağ beldesi Karşıyaka Mahallesinde içerisinde 200 keçi bulunan Kemal Bardakçı’ya ait ahır çöktü. Olayda, 180 keçi telef oldu. Hayvanlarının tek geçim kaynağı olduğunu ve 10 çocuğuna bu sayede bakabildiğini anlatan Bardakçı, “Telef olan hayvanlarımızı ilkbaharda almıştık. İki oğlum bir yıl boyunca onlara çobanlık yaptılar. Bu sabah iki oğlum hayvanları beslemek için ahıra gelmişler. Ahırdan gıcırtı seslerini duymalarının üzerinden çıkmışlar. Belde karakolundan ve köylülerden yardım istemişler. Köylüler ve Jandarma ekipleri geldiler ancak, hayvanlarım çöken duvarın altında kaldı. 180’i telef oldu. Hayvanların çoğunu borç olarak almıştık. Bu yılbaşında ödemelerini yapacaktık. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.  
 

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Anahtar Kelimeler:
Ahır çökmesiBatmanSason
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