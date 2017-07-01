Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 43°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100440
ALTIN
140.559
DOLAR
3.5129
STERLIN
4.5876
EURO
4.0092
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Kahvaltıyı ihmal etmeyin
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Yaz ayında göz iltihaplanmasına dikkat
Damar sertliğine dikkat!
Damar sertliğine dikkat!

Ağızları açık bırakan itiraf!

TV8 ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programında Mahmut Özkan isimli konuğun kardeşi ve eşiyle ilgili itirafı başta Serap Paköz olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi

Ağızları açık bırakan itiraf!

TV8 ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programında Mahmut Özkan isimli konuğun kardeşi ve eşiyle ilgili itirafı başta Serap Paköz olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi

01 Temmuz 2017 Cumartesi 18:07
Ağızları açık bırakan itiraf!
banner404

TV8 ekranlarında Serap Paköz'ün sunumuyla ekrana gelen "Gerçeğin Peşinde" programına konuk olan Mahmut Özkan'ın itirafları hem stüdyodakilerin hem de ekran başındakilerin ağızlarını açıkta bıraktı.
 
"EŞİM VE KARDEŞİM..."
 
Kardeşi ve eşinin 6 ay boyunca yasak aşk yaşadıklarını belirten Mahmut Özkan, "Annemi de onlar öldürdü" şeklindeki iddiası bu kadarına da pes dedirtti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Tv8Mahmut Özkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kum yığınının altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Kum yığınının altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Mobilya imalathanesinde yılan paniği
Mobilya imalathanesinde yılan paniği
Yılandan korkan genç kız öldü!
Yılandan korkan genç kız öldü!

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals