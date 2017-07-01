Ağızları açık bırakan itiraf!

TV8 ekranlarında Serap Paköz'ün sunumuyla ekrana gelen "Gerçeğin Peşinde" programına konuk olan Mahmut Özkan'ın itirafları hem stüdyodakilerin hem de ekran başındakilerin ağızlarını açıkta bıraktı.



"EŞİM VE KARDEŞİM..."



Kardeşi ve eşinin 6 ay boyunca yasak aşk yaşadıklarını belirten Mahmut Özkan, "Annemi de onlar öldürdü" şeklindeki iddiası bu kadarına da pes dedirtti.