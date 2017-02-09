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Ağır yaralanan kişi hastaneden kaçtı

Otomobilin refüje çarpması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastaneden kaçtı

Ağır yaralanan kişi hastaneden kaçtı

Otomobilin refüje çarpması sonucu ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastaneden kaçtı

09 Şubat 2017 Perşembe 08:12
Ağır yaralanan kişi hastaneden kaçtı
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ANKARA'NIN Keçiören ilçesinde Fatih Köprüsü'ndeki kazanın ardından ambulansla ağır yaralı olarak Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa G. (39) Acil Servis'te tedavi altına alındı.
Bir süre sonra kendine gelen Mustafa G'nin henüz belirlenemeyen nedenle Acil Servis'ten kaçtığını fark eden hastane personeli durumu polise bildirdi.
Hayati tehlikesi bulunduğu bildirilen Mustafa G'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Fatih Caddesi'nden Keçiören yönüne giden ve sürücüsü belirlenemeyen 34 FE 3092 plakalı otomobilin Fatih Köprüsü üzerinde kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu kimlikleri tespit edilemeyen 1'i ağır 2 kişi yaralanmıştı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.
 

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraKeçiören IlçesiAnkara Numune Eğitim Ve Araştırma HastanesiAcil Servis
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