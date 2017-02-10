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Ağaca çarparak savrulan aracın motoru yerinden söküldü

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, refüjü aşarak önce ağaca ardından kaldırımdaki direğe çarptıktan sonra yola savruldu. Şok geçiren sürücü hafif şekilde yaralanırken, hava yastığı patlayan aracın motoru ve aküsü yerinden koparak yola fırladı

Ağaca çarparak savrulan aracın motoru yerinden söküldü

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, refüjü aşarak önce ağaca ardından kaldırımdaki direğe çarptıktan sonra yola savruldu. Şok geçiren sürücü hafif şekilde yaralanırken, hava yastığı patlayan aracın motoru ve aküsü yerinden koparak yola fırladı

10 Şubat 2017 Cuma 10:10
Ağaca çarparak savrulan aracın motoru yerinden söküldü
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KAZA, dün saat 13.00 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okmeydanı’ndan Kasımpaşa istikametine giden 34 BZ 7845 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Sinan Özcan, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, refüjü aşarak önce ağaca ardından kaldırımdaki direğe çarparak yola savruldu. Kaza sonucu aracın sürücüsü Özcan hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine seyir ettiği esnada vatandaşlar, şok geçiren sürücüyle konuşarak onu uyanık tutmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

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Şişli Piyalepaşa BulvarıAracın Motoru Ve Aküsü Yerinden Koparak Yola FırladıOkmeydanı34 BZ 7845Sinan Özcan
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