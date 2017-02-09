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Adliyede kavga: 6 yaralı, 6 gözaltı

Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında adliyede çıkan kavgada, 6 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı

Adliyede kavga: 6 yaralı, 6 gözaltı

Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki aile arasında adliyede çıkan kavgada, 6 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı

09 Şubat 2017 Perşembe 12:07
Adliyede kavga: 6 yaralı, 6 gözaltı
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OLAY Adıyaman'da, sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Karaca ve Çalgan aileleri arasındaki duruşmaya gelen taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Tekme- tokat kavga eden taraflar, ihbarla sevk edilen polisler tarafından ayrılarak kava sonlandırıldı. Kavgada 6 kişi darbelerle yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kavgaya karışan 6 kişiyi ise gözaltına aldı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman AdliyesiAdıyaman Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma HastanesiPolis
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