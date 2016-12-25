banner428
banner405

Adil Öksüz’ün kuzeni tutuklandı

İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve FETÖ iddianamesinde “TSK imamı” olduğu belirtilen firari Adil Öksüz’ün kuzeni Zübeyir Öksüz tutuklandı

Adil Öksüz’ün kuzeni tutuklandı
banner404
İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan FETÖ iddianamesinde “TSK imamı” olduğu belirtilen Adil Öksüz’ün yurt dışına kaçmak isterken Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalanan kuzeni Zübeyir Öksüz’ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Öksüz, “silahlı terör örgütü üyesi olduğu” ve örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock’u kullandığı” iddiasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
banner355
Etiketler; #Adil Öksüz #İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı #Zübeyir Öksüz #fetö #TSK
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
131 kaçak göçmen yakalandı
Sonraki Haber
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarptı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.