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Adil Öksüz adına Twitter hesabı açıldı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kayıplara karışan FETÖ/PDY'nin önemli isimlerinden olduğu belirtilen Adil Öksüz adına twitter'da hesap açıldı. Twitter hesabından, "Şahsıma atılan tüm iftiraları reddediyorum. Devletimin yanındayım kısa bir süre sonra gerçekleri yazacağım" mesajı paylaşıldı

Adil Öksüz adına Twitter hesabı açıldı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kayıplara karışan FETÖ/PDY'nin önemli isimlerinden olduğu belirtilen Adil Öksüz adına twitter'da hesap açıldı. Twitter hesabından, "Şahsıma atılan tüm iftiraları reddediyorum. Devletimin yanındayım kısa bir süre sonra gerçekleri yazacağım" mesajı paylaşıldı

03 Şubat 2017 Cuma 14:44
Adil Öksüz adına Twitter hesabı açıldı
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TWİTTER'DA Adil Öksüz adına açılan hesaptan dün paylaşımlarda bulundu. Adil Öksüz adına açılan hesap politikacıları, basın kuruluşlarını ve gazetecileri takip listesine alırken, dün iki paylaşımda bulunuldu. Twitter'da profil fotoğrafında Adil Öksüz'ün bilinen fotoğrafı kullanılırken, profil kısmında "Resmi tek hesabımdır, diğer fitne odaklı hesaplara itimat etmeyiniz" yazısı yer aldı. Dün, "Sessizliğimi koruyup olan bitenleri izliyorum, hakkımda mesnetsizce atılan iftiralara cevap verme gereği oluştu artık" ve "Şahsıma atılan tüm iftiraları reddediyorum. Devletimin yanındayım kısa bir süre sonra gerçekleri yazacağım. Son söz milletindir" yazılı paylaşımlarda bulunuldu. Twitter hesabının kim tarafından açıldığı bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adil ÖksüzFetöPdy
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