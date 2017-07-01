Adalet yürüyüşündeki gence midibüs çarptı

ADALET Yürüyüşüne katılan Cevdet Eşkir (25), yürüyüşe katılanları taşıyan bir midibüs ün çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı. Midibüsün çarpması sonucu yere düşen gencin yardımına ilk önce yürüyüşe katılanlar koştu. Yürüyüşe katılanlar tarafından yol kenarına alınan genç, daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı. Hafif yaralandığı öğrenilen genç ambulansla hastaneye sevk edildi.

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