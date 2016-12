Acil koduyla duyurdular! 27 metrede bulundu...

çıkarılan cesetlerin üstündeki can yelekleri, uçağın düşmeden önce yolcularına uyarı yaptığını kanıtlıyor.Dev arama operasyonuna gemiler, savaş uçak ları, helikopterler ve su altına inebilen araçlar katılıyor. Moskova , uçağın kara kutusunun yerinin belirlendiğini duyurdu.Kurbanların son fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Rusya , yolcuları arasında ünlü Kızıl Ordu Korosu üyelerinin de bulunduğu uçağın dün Karadeniz 'e düşmesiyle büyük bir arama operasyonu yürütüyor. İçerisindeki 92 kişiyle birlikte Karadeniz'e düşen Tu-154 tipi Rus askeri uçağına ait büyük parçaların, bugün öğle saatlerinde bulunduğu açıklandı.Moskova yönetimi, arama çalışmalarına katılan dalgıçların Tu-154 uçağına ait büyük parçaları bulduklarını, bazı parçaların kıyıya çıkarıldığını duyurdu. Açıklamaya göre, uçak enkazları kıyıdan 1.6 kilometre uzaklıkta ve 27 metre derinlikte yer alıyor.Rusya Savunma Bakanlığı da, dalgıçların Tu-154'ün hareket mekanizmasına ait iki parçayı su yüzüne çıkardığını ilan etti. Parçaların üzerinde yer alan seri numarasından düşen uçağa ait oldukları belirlendi.RİA Novosti'ye bilgi veren bir arama çalışanı ise, Karadeniz'de uçağın enkazına ait dört parçanın bulunduğunu söyledi. Kaynak ayrıca Karadeniz'deki arama çalışmalarında cesedini buldukları pek çok kişinin üzerlerinde can yeleklerinin olduğunu aktardı. Kaynak, bunun, düştüğü anda uçaktaki kişilerin tahliyeye hazırlandığı anlamına geldiğini söyledi.Yaşamını yitirenlerin cesetlerini denizden çıkarmayı amaçlayan operasyona 3 binden fazla görevli katılıyor ve arama faaliyetleri gece de devam etti. BBC, gemiler, savaş uçakları, helikopterler ve su altı araçlarının aralıksız şekilde Karadeniz'i taradığını bildiriyor. 39 geminin yer aldığı arama kurtarma ekibinde 109 dalgıç bulunuyor.Resmi açıklamalara göre, ekipler kıyının 10 kilometre açığına odaklanmış durumda ve uçağın düştüğü derinlik 70 metreyi buluyor.Rus Hava Kuvvetleri Komutanı Viktor Bondarev, uçağın karakutularının yerinin belirlendiğini açıkladı. Kötü durumda olmadıkları tahmin edilen karakutulara henüz ulaşılabilmiş değil.Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashenkov, operasyonun durmaksızın devam edeceğini söyledi. Kaza dan hemen sonra başlayan arama kurtarma faaliyetlerinde, ilk cesetler dün öğle saatlerinde suda bulunmuştu. Şimdiye kadar sudan 12 ceset çıkarıldı.Rus medya organı Sputnik, kurbanların sosyal medyada paylaşılan son fotoğraflarını derledi.Ünlü koro ile performans sergileyecek genç balerinler de düşen uçaktaydı. Olga Romanova, Facebook'ta bazı balerinlerin fotoğraflarını paylaşarak "Siyah beyaz fotoğraftaki Liliya Pıryeva. Sarışın olan da Maşa Klotokova. Geride iki çocuğunu bıraktı. Huzur içinde yatın" diye yazdı.Bir başka hesapta da uçaktaki balerinler Ralina Gilmanova, Liliya Pıryeva, Darya Trofimova ve Mariya Klokotova'nın fotoğrafları paylaşıldı.Balerinlerden Raliya Gilmanova ve korodaki Mihayil Vasin, düğün hazırlıkları yapıy ordu ancak trajik kazada hayatlarını kaybetti.Kazanın nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Ancak uçağın neden düştüğüyle ilgili soru işaretleri var. AP’ye konuşan Rusya Ulaştırma Bakanı Maxim Soholov, kazanın terör de dahil tüm yönleriyle araştırıldığını söyledi.Rusya Havacılık Birleşik Koordinasyon Merkezi’nin eski yöneticisi Vitaly Andreev, uçağın düşmeden önce acil yardım çağrısı bile gönderemediğine dikkat çekiyor: "Kalktıktan ve iki dakikalık kısa uçuş yaptıktan sonra uçağın herhangi bir arıza hakkındaki mesaj göndermeden radardan kaybolması, uçakta beklenmedik acil durumun meydana geldiği anlamına geliyor. Ya dışarıdan bir etkiye uğradılar ya da daha önce görmedikleri bir engele çarptılar."Rus basınına konuşan tecrübeli havacı Andreev'e göre, uçağın kara kutusundan çıkacak bilgiler beklenmedik olayı açıklayabilir:"TU-154 tipi uçakların tüm üç motoru bozulduğunda bile indiğini gördüm. Sibirya'daki Taygada'da uzun süre kullanılmamış piste inmesi örnek olarak verilebilir. Dile getirilen direksiyon dengesizliği, belirtilen uçuş pateninden çıkması gibi kaza nedenleri, ekibin yardım çağrısını göndermesine hiç engel olamadı. Demek ki hiç beklenmedik bir şey meydana geldi. Tecrübeme dayanarak bu tür durumların uçağın ele geçirildiğinde mümkün olduğunu söyleyebilirim."Rus haber ajansı Ria Novosti ise, özel servisteki kaynaklarına dayanarak herhangi bir terör şüphesinin olmadığını aktarıyor:"Tu-154 uçağı Çkalovski havaalanından kalktı, burada yolcular ve çantalar dikkatlice kontrol edildi. Mozdok’ta yakıt ikmali yapılması planlanıyordu fakat hava koşulları sebebiyle bu Adler’e ertelendi. Böylelikle uçağın Soçi havalimanında yakıt ikmali yapacağına ilişkin bilgi önceden bilinmiyordu.Uçağa sadece iki sınır yetkilisi çıktı, uçaktan ise yakıtı kontrol etmek amacıyla sadece bir kişi çıktı. Uçağa yemek verilmedi."Tüm yolcular ve mürettebatın öldüğü Tupolev Tu-154 tipi uçakta, Alexandrov Korosu, bilinen adıyla Kızıl Ordu Korosu da bulunuyordu. Tüm üyeleri ölen koro, Suriye Lazkiye 'deki Hmeymim Üssü'nde görev yapan Rus askerlerine Noel konseri vermek üzere yola çıkmıştı.Başkent Moskova'dan kalkan uçak yakıt ikmali için Soçi şehrindeki Adler Havaalanı'na iniş yapmış, Soçi'den havalandıktan dakikalar sonra radardan kaybolmuştu.Rusya lideri Vladimir Putin , ülke çapında bir günlük ulusal yas ilan etti. Rus lider, "Kazanın nedenlerinin belirlenmesi için kapsamlı bir soruşturma yürütecek ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına destek için de gereken her şeyi yapacağız" dedi.