Aç kalan domuzlar üniversite kampüsüne indi

KPMG’nin 24 farklı ülkede yaptığı araştırma, insanların online alışveriş konusunda hala tedirgin olduğunu gösterdi. 7 bin kişiyle yapılan araştırma, katılımcıların yüzde 55’inin kişisel verilerinin paylaşılmasından endişe ettiğini, bu nedenle online alışverişe sıcak bakmadığını ortaya koyuyor