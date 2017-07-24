ABD’nin silahları PKK ininden çıktı

ABD'NİN ve Almanya'nın Suriye'de DEAŞ'la mücadele adı altında PKK-PYD'yi ağır silahlarla donatmasına tepkiler sürerken, bu silahların bir kısmının Suriye'den Irak'a, buradan da Türkiye'ye getirildiği ortaya çıktı. Silah yardımının ortaya çıkması ve Türkiye'nin tepkisi üzerine açıklama yapan ABD askeri makamları, "Kaygılarınızı anlıyoruz, silahlar kayıt altında ve Rakka operasyonu sonrası geri alınacak" demişti.

HEPSİ YPG'YE VERİLEN SİLAHLAR

Son dönemde Siirt, Şırnak, Hakkâri, Mardin ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlere ait mühimmat depoları ve cephaneliklerde 2 bin 275 adet değişik çap ve markalarda silah ele geçirildi. Bu silahlar arasında 18 adet AT-4 yeni nesil tanksavar füzesiyle, 5 adet geri tepmesiz top ele geçirildi. Uzmanlarca yapılan incelemede, ele geçen füzelerin tamamının ABD'nin YPG'ye gönderdiği bin adet zırh delici özelliğe sahip AT-4 olduğu tespit edildi. Sığınaklarda veya öldürülen teröristlerin üzerinde ele geçen füzelerin seri numaralarının kırmızı veya beyaz renkli yağlı boya ile boyanarak silindiği belirlendi.