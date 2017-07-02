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ABD'de trenin çarptığı Türk çocuk hayatını kaybetti

ABD'nin Virginia eyaletinde trenin çarptığı 13 yaşındaki Reyhan Safoğlu hayatını kaybetti

ABD'de trenin çarptığı Türk çocuk hayatını kaybetti

ABD'nin Virginia eyaletinde trenin çarptığı 13 yaşındaki Reyhan Safoğlu hayatını kaybetti

02 Temmuz 2017 Pazar 10:35
ABD'de trenin çarptığı Türk çocuk hayatını kaybetti
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ABD'nin Virginia eyaletinde trenin çarptığı 13  yaşındaki Türk öldü.  Yerel medyadaki haberlere göre, Reyhan Safoğlu, Virginia eyaletinde  hizmet veren VRE trenlerinden birinin Clifton bölgesi yakınlarında kendisine  çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Anne Emel Safoğlu, yaptığı açıklamada, kızını hep korkusuz ve sevgi  dolu gülüşüyle hatırlayacağını dile getirerek "Bu kimsenin suçu değildi, sadece  kızımın kaderi böyleymiş. O hayat dolu biriydi." diye konuştu.  Safoğlu'nun, ağabeyi Barış Safoğlu ve kuzeni Michael Lorentz ile  yürüyüş yapmak için Clifton bölgesindeki Hemlock Overlook Bölgesel Parkı'na  gittiği, burada parkın içinden geçen tren raylarına çıkan Safoğlu'nun, treni son  anda fark etmesine rağmen kaçamadığı belirtildi. Cenaze namazı Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) kılınan Safoğlu,  ailesi ve yakınları tarafından defnedildi.

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