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9 kurşunla verilen 9 mesaj

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen saldırıda, Karlov’a isabet eden 9 kurşunla 9 ayrı mesajın verilmek istendiğini söyledi. Yalçın, “Kurşun, Halep'te mazlumlar katledilmeye devam edilsin diye atıldı” dedi

9 kurşunla verilen 9 mesaj
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MEMUR-Sen Genel Başkanı Yalçın, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan bir konferansa katıldı. Çorum’da düzenlenen konferansta konuşan Yalçın, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov’a düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Karlov’a isabet eden 9 kurşunla 9 ayrı mesajın verilmek istendiğini kaydeden Yalçın, “Hedef Ortadoğu'da daha fazla kan, daha fazla katliam ve sömürüdür. Tetikçinin silahından çıkan 11 kurşunun 9'u Karlov'a isabet etmiştir. Karlov’a isabet eden 9 kurşunla verilen 9 ayrı mesaj vardır. Bu kurşunlar, Astana masasından çözüm çıkmasın, Türkiye, Rusya ve İran Halep konusunda anlaşma sağlayamasın, Halep'te mazlumlar katledilmeye devam edilsin, Suriye'deki kaos Türkiye'ye taşınsın, marka haline gelen Türkiye değer kaybına uğrasın, milyonlarca mültecilere kucak açan Türkiye yalnızlaşsın, Türkiye merhamet diplomasisi yürütemez hale gelsin, direnişten dirilişe geçen Türkiye durdurulsun, Türkiye bağımsız politikalardan vazgeçsin, Fırat Kalkanı operasyonu son bulsun diye atıldı. Durmayacaklar, ama bizde durmayacağız, heveslerini kursaklarında bırakacağız” ifadelerini kullandı.
“Emperyalizmin ve terörizmin oyunlarını bozacağız”
Fırat Kalkanı operasyonun da şehit olan askerlere Allah’tan Rahmet yaralılara da acil şifalar dileyen Yalçın, “Cerablus’u terörden temizleyip, özgürleştiren yiğitlerimizin El Babı'da terör koalisyonundan temizleyip özgürleştirmesini engellemek istiyorlar. Lanet olsun kirli planlarına. Modern Frankenstein’lerin, emperyalizmin ve terörizmin oyunlarını bozacağız. Heveslerini kursaklarında bırakacağız. Emperyalizmin, Ortadoğu’nun sınırlarını değiştirme, bölgenin haritasını yeniden çizme arayışına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.
NATO’dan sonra ülkenin başı beladan kurtulmadı
Türkiye'nin NATO'ya üye olduktan sonra birçok sıkıntı çektiğini savunan Yalçın, “Zorlukları aşarak, bariyer ve barikatları teker teker sökerek bu günlere geldik. Yaşadığımız acılardan, sancılardan travmalardan ders alarak geldik ve bizler bu ülkede şu tahlili yaptık; 1946 dan sonra, NATO konseptine girdikten sonra bu ülkenin başı beladan kurtulmadı. Her 10 yılda bir darbe geleneksel hale geldi. Kontrgerilla denilen şey bir tasvir falan değil bir tespit” dedi.  
 
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Etiketler; #ali yalçın #Rus Büyükelçiliği #9 kurşunla verilen 9 mesaj
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