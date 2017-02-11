9 DEAŞ'lı terörist tutuklandı

GAZİANTEP Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 9'unun tutuklandığı,11'ine ise adli kontrol uygulandığı belirtilerek şöyle denildi: "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, gözaltına alınan 20 şüpheliden 9’u sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır."