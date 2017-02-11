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9 DEAŞ'lı terörist tutuklandı

DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 9'u tutuklandı

9 DEAŞ'lı terörist tutuklandı

DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 9'u tutuklandı

11 Şubat 2017 Cumartesi 19:47
9 DEAŞ'lı terörist tutuklandı
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GAZİANTEP Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 9'unun tutuklandığı,11'ine ise adli kontrol uygulandığı belirtilerek şöyle denildi: "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, gözaltına alınan 20 şüpheliden 9’u sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 11 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Cumhuriyet BaşsavcılığıGaziantepDEAŞ Terör örgütü20 KişiSulh Ceza Hakimliği
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