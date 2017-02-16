Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88154
ALTIN
146.046
DOLAR
3.6743
STERLIN
4.5940
EURO
3.9051
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
16 Şubat 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
16 Şubat Günlük Burç Yorumu
16 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
16 Şubat 2017 Alanya -...
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar
İşte cildimizi güzelleştiren gıdalar

83 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü

Uyuşturucu madde kullandığı belirtilen 18 yaşındaki L.M.Ç. isimli genç, iddiaya göre komşusu 83 yaşındaki Hatice U.’ya tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdü

83 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü

Uyuşturucu madde kullandığı belirtilen 18 yaşındaki L.M.Ç. isimli genç, iddiaya göre komşusu 83 yaşındaki Hatice U.’ya tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdü

16 Şubat 2017 Perşembe 14:54
83 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü
banner404

OLAY, geçtiğimiz yıl Şubat ayında gerçekleşti. İddiaya göre, Bolu Alpağut Mahallesi’nde yaşayan 18 yaşındaki L.M.Ç. uyuşturucu madde kullandıktan sonra aynı mahallede yaşayan komşusu Hatice U.’nun evine gitti. Yaşlı kadına yardım etmek bahanesiyle evine giren L.M.Ç., yaşlı kadını etkisiz hale getirerek cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldürdü. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri tarafından yapılan çalışma sonrasında yaklaşık 1 yıl sonra Hatice U.’nun üzerinde bulunan sperm örneklerinden yola çıkılarak L.M.Ç.’ye ulaşıldı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 18 yaşındaki L.M.Ç., tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’nitelikli kasten öldürme’, ’cinsel saldırı’ ve ’konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıkan L.M.Ç., “olay günü uyuşturucu madde kullandım. Cinsel saldırıda bulundum ama öldürmedim” dedi.
"65’Lİ YAŞLARDA OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

Olay günü uyuşturucu madde kullandığını belirten 18 yaşındaki L.M.Ç., "Hatice U.’nun elinde bir kova ile evlerin arasındaki yerde tahtaları kırıp kovaya doldurduğunu gördüm ve bunun üzerine yanına gidip yardım teklif ettim. Kovayı alarak evin içine girdikten sonra montumu çıkardım. Bir süre sonra dışarı çıktım ama montumu içerde unuttuğumu fark ettim. Tekrar montumu almak için içeri girdiğimde kolundan tutarak kanepeye oturttum ve ilişkiye girmek istedim. O istemeyince ben zorla yaptım. Cinsel saldırıda bulunduktan sonra evden çıkarak kendi evime gittim. Bir süre sonra ambulansların geldiğini görünce Hatice U.’nun evine ben de gittim. Sağlık ekipleri müdahalede bulunuyordu. Ben onu 65’li yaşlarda biliyordum, uyuşturucu madde kullanmasaydım ilişkiye girmezdim" şeklinde konuştu.
"NASIL ÖLDÜ BİLMİYORUM"

Hatice U.’nun tırnaklarının arasından kendisinin DNA örneklerinin çıktığının söylenmesi üzerine L.M.Ç., "Hatice U.’nun nasıl öldüğünü bilmiyorum, boynuna herhangi bir baskı yapmadım. İlişki sırasında aramızda herhangi bir boğuşma veya mücadele olmadı. Tırnaklarında nasıl doku örneklerim kaldı bilmiyorum” dedi.
Duruşma sonunda mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi ve sanığın kaçma ihtimali olduğunu belirterek, karar verilmesi için duruşmayı 6 Nisan 2017 tarihine erteledi.
Faruk Çidem 
Etiketler:

banner355
Anahtar Kelimeler:
BoluTecavüzYaşlı Kadın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı
Askeri araç şarampole devrildi: 3 asker yaralı
10 metreden dereye uçtu
10 metreden dereye uçtu
Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Yunanistan'a kaçarken yakalandı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals