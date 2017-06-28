83 yaşındaki kadın eşarpla asılı bulundu

OLAY, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Arif Bilge Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alzheimer hastası olduğu öğrenilen Ayşe Pamuk, merdiven boşluğunda bulunan demirlerde eşarbayla asılı bulundu. Pamuk'u asılı bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Pamuk'un öldüğünü tespit etti. İntihar ettiği sanılan Ayşe Pamuk'un cenazesi otopsi işlemleri için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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