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8 yaşındaki oğlunu iple bağladı, üzerine su döktü ve...

Mardin merkeze bağlı Akıncılar Köyü'nde yaramazlık yaptı diye oğlu 8 yaşındaki B.A.'yı evin avlusunda bulunan sedire iple bağladığı, üzerine su döküp halatla dövdüğü görüntüleri ortaya çıkan 72 yaşındaki Sinan A. tutuklandı. İşkence gören B.A. ise devlet korumasına alındı

8 yaşındaki oğlunu iple bağladı, üzerine su döktü ve...

Mardin merkeze bağlı Akıncılar Köyü'nde yaramazlık yaptı diye oğlu 8 yaşındaki B.A.'yı evin avlusunda bulunan sedire iple bağladığı, üzerine su döküp halatla dövdüğü görüntüleri ortaya çıkan 72 yaşındaki Sinan A. tutuklandı. İşkence gören B.A. ise devlet korumasına alındı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 11:06
8 yaşındaki oğlunu iple bağladı, üzerine su döktü ve...
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MERKEZ Artuklu İlçesi'ne bağlı Akıncılar Köyü'nde oturan Sinan A., kinci eşinden olan oğlu B.A.'ya iddiaya göre işkence yaptı. Yaramazlık yaptığını ileri sürdüğü öz oğlu  B.A.'yı evin avlusundaki sedire iple bağlayan, üzerine su döküp halatla döven Sinan A.'nun bu yaptıklarını cep telefonuyla görüntüleyen komşuları, durumu Akıncılar Jandarma Karakolu'na bildirdi.

Görüntülerde, babanın çocuğunu iple bağladığı sedirin altında önce üzerine su döktüğü daha sonra elindeki halatla defalarca çocuğun değişik yerlerine vurduğu görüldü. Görüntülerde, çocuğun ağladığı ve kendini zaman zaman dayaktan korumaya çalıştığı görülerken, bileklerinden iple sedire bağlı olması nedeniyle dayaktan kurtulamadığını tespit eden jandarma köye baskın yaptı. 

Jandarma ekipleri, baba Sinan A.'yı gözaltına alırken, çocuğu da bitkin halde buldu. Baba sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.A., Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerince koruma altına alındı. Çocuğun, psikolog gözetiminde tutulduğu belirtildi.

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Son Güncelleme: 05.07.2017 11:24
Anahtar Kelimeler:
Mardinı Akıncılar Köyü
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