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8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Söke’nin Yenidoğan Mahallesi’nde evlerinin yakınında bulunan sulama kanalı yanında oynayan 8 yaşındaki çocuk, kanala düştü. Yaklaşık 10 kilometre suda sürüklenen Arda Akiş’in cesedi, Güllübahçe Mahallesi yakınlarında bulundu

8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Söke’nin Yenidoğan Mahallesi’nde evlerinin yakınında bulunan sulama kanalı yanında oynayan 8 yaşındaki çocuk, kanala düştü. Yaklaşık 10 kilometre suda sürüklenen Arda Akiş’in cesedi, Güllübahçe Mahallesi yakınlarında bulundu

15 Şubat 2017 Çarşamba 16:03
8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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EDİNİLEN bilgiye göre; 8 yaşındaki Arda Akiş oyun oynarken ayağının kayması sonucu sulama amaçlı kullanılan kanala düştü. Kanala düşerek boğulan çocuğun cesedi yaklaşık 10 kilometre mesafe sürüklendi. Çevredeki vatandaşların fark etmesiyle Jandarmaya haber verildi. Mahalle Muhtarı Tuncay Tunç ile Jandarma çocuğun ailesini aramaya başlarken, mahalle hoparlöründen kayıp çocuk anonsu edildi. Çocuklarının kanala düştüğünden habersiz olan baba Turgut Akiş ve anne Nurhan Akiş’e ulaşıldı. Aile acı haberi alınca adeta yıkıldı. 8 yaşındaki Arda Akiş’in cenazesi önce Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesine oradan da savcılık talimatıyla otopsi için İzmir’e gönderildi. Arda Akiş’in cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Eskişehir’de toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı. 

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Anahtar Kelimeler:
SökeYenidoğan MahallesiGüllübahçe Mahallesi
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