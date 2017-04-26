8 aydır aranıyordu! Yakalandı

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde FETÖ/PDY'nin 'ilçe imamı' olduğu iddiasıyla 8 aydır aranan Ahmet B., Burdur'da yakalanarak tutuklandı.

Yalvaç'ta FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün Yalvaç imamı olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 8 aydır aranan Ahmet B.'nin Burdur'da olduğu bilgisine ulaşan Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. Şüpheliyi önceki gün yakalayan ekipler ilçeye getirdi. Savcılıktaki sorgusunun ardından dün adliyeye sevk edilen Ahmet B. 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Ahmet B.'nin 17-25 Aralık olayları öncesinde terör örgütüne ait dershanede müdür olarak görev yaptığı ve bu esnada FETÖ'nün Yalvaç sorumlusu olarak işleri organize ettiği iddia edildi.