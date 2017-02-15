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7 kez kanserden ameliyat olduğu iddia edilmişti! Kanser tanısı yok...

10 yıl önce kolon kanseri tanısı konulup 7 kez ameliyat edildiğini öne süren 26 yaşındaki Salih Murat'ın, hem hastalığı, hem de ameliyat sayısı ile ilgili bilgileri yanlış aktardığı, geçmişte kanser tanısı da konulmadığı ve kemoterapi görmediği ortaya çıktı

7 kez kanserden ameliyat olduğu iddia edilmişti! Kanser tanısı yok...

10 yıl önce kolon kanseri tanısı konulup 7 kez ameliyat edildiğini öne süren 26 yaşındaki Salih Murat'ın, hem hastalığı, hem de ameliyat sayısı ile ilgili bilgileri yanlış aktardığı, geçmişte kanser tanısı da konulmadığı ve kemoterapi görmediği ortaya çıktı

15 Şubat 2017 Çarşamba 15:04
7 kez kanserden ameliyat olduğu iddia edilmişti! Kanser tanısı yok...
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HASTANIN genel cerrahi servisindeki tedavisini yapan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde görevli Yrd. Doç. Dr. İsmail Cem Eray, kendileri böyle bir tanı koymadıkları gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında da böyle bir tanıya rastlamadıklarını açıkladı.2006'da kolon kanseri tanısı konulup 7 ayrı ameliyat geçirmesine karşın sağlığına kavuşamadığını, 'Chron hastalığı' saptanınca, doğru tedaviyle iyileştiğini öne süren Salih Murat'ın iddiaları dikkat çekince,  ÇÜ Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde görevli Yrd. Doç. Dr. İsmail Cem Eray, uygulanan tedavi ve hastanın sözlerine açıklık getirerek şöyle dedi:"Salih Murat bize dış merkezden karın cerrahisi geçirmiş, bağırsaklarıyla ilgili sorun, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle geldi. Bağırsak tıkanıklığıyla ilgili bir süre takip ettik. Geçmeyince operasyona aldık. Dışarıda yapılan incelemeleri de istedik, başka rahatsızlıklarını atlamayalım diye. Karnını açtığımızda bağırsakların bir kısmıyla ilgili ameliyat geçirdiği, bağırsakların yapıştığını, tıkandığını saptadık. Hastada herhangi bir kanser görüntüsü yoktu."

KANSER GÖRÜNTÜSÜ YOKTU'

Balcalı Hastanesi'nde 2016'da yapılan ameliyatın ardından Salih Murat'ın 'Chron hastalığına yakalandığının saptandığını aktaran Yrd. Doç. Dr. İsmail Cem Eray, şöyle devam etti:"Ameliyatta ince bağırsağının bir kısmını çıkarttık ve diktik. Çıkan parçayla ilgili patolojik incelemede rahatsızlığının Chron hastalığıyla ilgili olabileceği söylendi. Bu aşamadan sonra gastroenteroloji kliniği ile temasa geçtik. 'Bu hasta Chron hastası olabilir, bu açıdan değerlendirir misiniz dedik ve onlar da değerlendirip tedavilerini yaptılar. Chron hastalığı immün sistemiyle ilgili bir hastalık. Genelde genç zayıf erkeklerde görülüyor.  Bu hastalık tedavi edilmezse sıkıntıya yol açabilir. Çünkü uzun soluklu tedavi gerektirir."

KEMOTERAPİ DE ALMAMIŞ

"Salih Murat'a bugüne kadar kanser tanısı konulmuş mu, kemoterapi almış mı?" sorusunu da yanıtlayan Yrd. Doç. Dr. İsmail Cem Eray, şunları kaydetti:"Hasta bize kendisi öyle şeyler söyledi ama biz söylediği şeylere değil, belgelere bakarak konuşuruz. O nedenle dışarıda olan ameliyatların patolojilerini de isteyip teyit ettirdik. Hatta kliniğimizde bir hocamız Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan hastanın 10 yıllık taramasını yaptırdı. 'Acaba kemoterapi almış diye' baktırdı. Herhangi bir kemoterapi yok. Kanser tanısına hiç bir yerde rastlanılmamış. Biz de zaten hiç kanser düşünmedik bu hastayla ilgili. Fakat kendisi, 'Bana böyle şeyler söylendi' dediği için bu araştırmayı yaptık. Biz hastamızda kanser düşünmedik, kanser saptamadık. Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminde de toplam 7 değil 4 kez ameliyat olduğu görülüyor."

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Anahtar Kelimeler:
Adana7 Kez KanserAmeliyatKanser TanısıSalih Murat
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