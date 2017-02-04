banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88390
ALTIN
144.915
DOLAR
3.6928
STERLIN
4.6153
EURO
3.9848
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
04 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
04 Şubat Günlük Burç Yorumu
4 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
4 Şubat 2017 Alanya -...
16 Ocak 2017 Pazartesi Yeni Alanya E Gazetesi
Yeni Alanya E - Gazete
Flaş Haber
Korkutan ev yangını
Kapat

650 paket kaçak sigara ele geçti

Polisin genel asayiş uygulamasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde 650 paket kaçak sigara ele geçti

650 paket kaçak sigara ele geçti

Polisin genel asayiş uygulamasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde 650 paket kaçak sigara ele geçti

04 Şubat 2017 Cumartesi 23:12
650 paket kaçak sigara ele geçti
banner404

İLÇEDE Asayiş, Toplum Destekli Büro, Terör ve Trafik Şube Amirliği ekipleri, gece saatlerinde 5 bölgede kontrol noktası oluşturdu. İlçe girişi ve çıkışları ile halkın yoğunlukta olduğu bölgelerdeki şüpheli kişi ve araçları durduran ekipler, kimlik kontrolü yaptı. 2 saat süren denetimlerde 316 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları Suriye uyruklu Ali Bekri yönetimindeki 27 MD 736 plakalı otomobilin bagajında, poşetler içerisinde 650 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü Bekri gözaltına alındı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Polis650 Paket Kaçak SigaraAsayişToplum Destekli BüroTerör Ve Trafik Şube Amirliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yolcu otobüsü yandı yolcular son anda kurtuldu
Yolcu otobüsü yandı yolcular son anda kurtuldu
Huzur operasyonu
Huzur operasyonu
Feci trafik kazası
Feci trafik kazası

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals