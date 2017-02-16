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64 yaşında ikiz bebek doğurdu!

İsmi açıklanmayan İspanyol kadının bir kız ve erkek bebeği sezaryenle alındı. Bebekler ve annenin sağlık durumu iyi

64 yaşında ikiz bebek doğurdu!

İsmi açıklanmayan İspanyol kadının bir kız ve erkek bebeği sezaryenle alındı. Bebekler ve annenin sağlık durumu iyi

16 Şubat 2017 Perşembe 17:34
64 yaşında ikiz bebek doğurdu!
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İSPANYA'DA 64 yaşındaki bir kadın, sağlıklı ikiz bebek dünyaya getirdi. Doğum, ülkenin kuzeyinde yer alan Burgos'taki The Recoletas Hospital'de sezaryenle gerçekleşti.
Yerel medya, ismi açıklanmayan annenin ABD'de tüp bebek tedavisi gördüğünü ve peşinden hamile kaldığını bildiriyor.
Bebek ve annenin sağlık durumları iyi. İkizlerden erkek olanı 2.4, kız ise 2.2 kilo ağırlıkta doğdu.
Hastane, sezaryenden sonra çekilen bir video görüntüsünü paylaştı.
Ülkenin en ünlü gazetesi El Pais, aynı kadının 2012 yılında da bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini ve bakım kaygıları nedeniyle bebeğin korumaya alındığını aktardı. El Pais, yetkililerin kız çocuğunun sağlıksız koşullarda ve izole bir şekilde büyütülmesinden endişe duyduklarını yazdı.
El Pais ayrıca, son yıllarda 60 yaşın üstündeki iki İspanyol kadının doğurduğu sağlıklı bebeklere haberinde yer verdi.
Hindistan'da yaşayan 70'lerindeki Daljinder Kaur, geçen yıl Nisan ayında bir erkek bebek dünyaya getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABDEl Pais
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