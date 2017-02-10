AYDIN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Denizköy Mahallesinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında yol kenarında şüpheli vaziyette park halinde bekleyen bir otobüsün içerisinde yapılan kontrolde 6’sı Eritre, 22’si Pakistan ve 33’ü Suriye uyruklu 61 kaçak göçmen yakalandı. Yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan şahıslara toplam 152 bin 927 TL idari para cezası uygulandı. Göçmenler Aydın Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan otobüsün yapılan plaka sorgulamasında İstanbul Anadolu 17. İcra Dairesi ve Çorum Belediyesi tarafından hacizli, Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tedbir ve SGK Pendik Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından hacizli olduğu tespit edilmesi üzerine araca 2 bin 746 TL trafik cezası uygulandıktan sonra yediemine teslim edildi.