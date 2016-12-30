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600 polisle DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı

Adana'da polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı

600 polisle DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı

Adana'da polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı

30 Aralık 2016 Cuma 08:50
600 polisle DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı
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ADANA Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 600 polis’le 40 adrese eş zamanlı operasyon başlattı. DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonda özel harekat ve polis helikopteri havadan destek verdi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 30 kişi gözaltına alındı. Zanlılar gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlılar daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 
 

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Anahtar Kelimeler:
AdanaDEAŞ Operasyonu
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