60 yabancı uyruklu yakalandı

KÜÇÜKKUYU Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sahil bölgesindeki farklı noktalara operasyon düzenledi.
Operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Kongo, Mali ve Eritre uyruklu 60 kişi yakalandı.
Kar yağışı nedeniyle soğuktan etkilenen yabancı uyruklulara, jandarma ekiplerince battaniye ve yiyecek yardımı yapıldı.
Yabancı uyruklular, ifadelerinin ardından Ayvacık'taki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
KÜÇÜKKUYU Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sahil bölgesindeki farklı noktalara operasyon düzenledi.