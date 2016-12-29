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60 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 60 yabancı uyruklu yakalandı

60 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 60 yabancı uyruklu yakalandı

29 Aralık 2016 Perşembe 13:36
60 yabancı uyruklu yakalandı
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KÜÇÜKKUYU Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sahil bölgesindeki  farklı noktalara operasyon düzenledi. 
Operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye,  Kongo, Mali ve Eritre uyruklu 60 kişi yakalandı. 
Kar yağışı nedeniyle soğuktan etkilenen yabancı uyruklulara, jandarma  ekiplerince battaniye ve yiyecek yardımı yapıldı. 
Yabancı uyruklular, ifadelerinin ardından Ayvacık'taki Yabancılar Geri  Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleAyvacıkYunanistanMidilli AdasıKüçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı
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