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6 yıl önce öldürülen kadının katili tükürükten bulundu

6 yıl önce düvüldükten sonra boğularak öldürülen 36 yaşındaki Fatma Koç’un katil zanlısı yakalandı. DNA örnekleri, Koç’un elbisesinde bulunan tükürük izleriyle örtüşen şüpheli A.K. tutuklandı

6 yıl önce öldürülen kadının katili tükürükten bulundu

6 yıl önce düvüldükten sonra boğularak öldürülen 36 yaşındaki Fatma Koç’un katil zanlısı yakalandı. DNA örnekleri, Koç’un elbisesinde bulunan tükürük izleriyle örtüşen şüpheli A.K. tutuklandı

19 Şubat 2017 Pazar 09:57
6 yıl önce öldürülen kadının katili tükürükten bulundu
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İSTANBUL'DA işlenen ve fail-i meçhul kalan Fatma Koç cinayeti, öldürülen kadının elbisesindeki tükürükten çözüldü. DNA örnekleri alınan 35. şüpheli, katil zanlısı olarak cinayetten 6 yıl sonra yakalandı. Cinayet, Beylikdüzü'nde 7 Temmuz 2011'de meydana geldi. Esenyurt'taki evinden 08.00'de ayrılan Koç'un cesedi, 16.00 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı'daki sazlık alanda bulundu. Katil veya katil zanlılarının 36 yaşındaki kadının kimliğini alıp kaçtığı belirlendi. Darp edildikten ve boğularak öldürüldükten sonra cesedi sazlık alana atıldığı anlaşılan üç çocuk annesi Koç'un kimliği, yapılan DNA testiyle cinayetten tam iki ay sonra tespit edildi. 
İddialara göre; cesedi bulunduğunda üzerinden kimlik çıkmayan ve bir tekstil firmasında çalışan Koç, ailesinin geçimine katkı sağlıyordu. Koç'un cansız bedeni otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde elbisesinde tükürük izleri bulunan Koç'un yakın çevresi ve son görüşmeleri mercek altına alındı. Koç'un son yaptığı telefon görüşmeleri de incelendi. Bugüne kadar 34 şüpheliden DNA örnekleri alındı fakat şüphelilerin DNA örnekleri ile Koç'un elbisesinde bulunan tükürük izlerinden alınan örnekler uyuşmadı. Fail-i meçhul cinayet dosyalarını tozlu raflardan indiren İstanbul polisi şüphelilerin ifadelerine yeniden başvurdu. Koç'un telefonla son irtibat kurduğu ve görüştüğü kişiler yeniden incelemeye alındı.
35'İNCİ ŞÜPHELİ...
DNA örnekleri alınan fakat cinayetle ilgileri bulunmadığı anlaşılan 34 şüphelinin dışında bir şüphelinin daha kimliği tespit edildi. Altı aylık çalışmanın ardından bir telefon bayisi sahibi A.K., Esenyurt'ta gözaltına alındı. Koç ile aynı bölgede oturan A.K.'nin de DNA örnekleri Koç'un elbiselerinin üzerinde bulunan tükürük örnekleri ile karşılaştırıldı. Yapılan incelemelerle DNA'lar uyuştu. İstanbul Emniyeti'nde cinayet iddialarını reddeden A.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.K. tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatma KoçDNAİstanbul Emniyeti
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