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6 yaşındaki üvey kardeşe cinsel istismar

Cezaevinden izin alıp eve gelen hırsızlık zanlısı 6 yaşındaki kardeşine cinsel istismarda bulundu

6 yaşındaki üvey kardeşe cinsel istismar

Cezaevinden izin alıp eve gelen hırsızlık zanlısı 6 yaşındaki kardeşine cinsel istismarda bulundu

24 Mart 2017 Cuma 11:51
6 yaşındaki üvey kardeşe cinsel istismar
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EDİRNE'DE 6 yaşındaki üvey kardeşine cinsel istismara bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 28 yaşındaki T.S. 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Edirne'de hırsızlık suçundan hükümlü 28 yaşındaki T.S., Kasım 2015'te cezaevinden izin alıp Mithatpaşa Mahallesi'ndeki ailesinin evine geldi. Bir akşam anne N.S. ve baba M.S, 6 yaşındaki kızları K.S.'yi üvey ağabeyi T.S.'ye emanet ederek yakınlarının düğününe gittiler.
6 YAŞINDAKİ ÇOCUK ANNESİNE ANLATTI
İddiaya göre T.S. evde yalnız kaldığı kardeşi K.S.'ye cinsel tacizde bulundu. İzin süresi boyunca değişik zamanlarda tacizlerini sürdüren T.S. iznin bitmesinin ardından cezaevine döndü. T.S. gittikten sonra 6 yaşındaki K.S. annesi N.S.'ye ağabeyinin kendisine yaptıklarını anlattı. Anne N.S. de savcılığa suç duyurusunda bulundu ve T.S. hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Suçlamaları kabul etmeyen T.S.'nin tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık T.S.'yi "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Anahtar Kelimeler:
CezaeviHırsızCinsel Istismar
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