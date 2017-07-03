6 terörist teslim oldu

ŞIRNAK Valiliğinden yapılan açıklamada, teslim olan teröristlerle ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "3 Temmuz 2017 tarihinde PKK/KCK terör örgütünden kaçtıklarını beyan eden 6 şahıs, Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir" denildi.

