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6 kaçak yakalandı, 1 organizatör tutuklandı

Edirne’nin Keşan İlçesi’nde jandarma tarafından durdurulan araçta, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen Pakistan uyruklu 6 kaçak yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 30 yaşındaki E.Y. tutuklandı

6 kaçak yakalandı, 1 organizatör tutuklandı
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KEŞAN İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirdağ’ın Malkara İlçesi’nden Keşan yönüne giden E.Y. yönetimindeki 17 LT 065 plakalı hafif ticari aracı Yenimuhacir Kavşağı’nda durdurdu. Araçta yapılan aramada yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen Pakistan uyruklu 6 kaçak yakalandı. Kaçaklar ve sürücü E.Y. gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla mahkemeye sevk edilen E.Y. tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi’ne konuldu. Soruşturma sürüyor.

 
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