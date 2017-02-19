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6 eski polis gözaltına alındı

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 eski polis daha gözaltına alındı

6 eski polis gözaltına alındı

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 6 eski polis daha gözaltına alındı

19 Şubat 2017 Pazar 11:18
6 eski polis gözaltına alındı
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SİVAS Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmündeki Kararname ile Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulundaki görevlerinden uzaklaştırılan emniyet müdürü ve emniyet amirlerine yönelik 27 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sivas merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 74 eski polis düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından daha önce adliyeye sevk edilen 53 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 20 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonun devamında M.T., Y.K., H.T., B.A., M.G., V.K. adlı 6 eski polis daha gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonda gözaltına alınan polis sayısı böylelikle 80'e yükseldi. Firari olan 1 şüpheli de operasyon kapsamında yakalanırken, 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.  

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SivasFetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet YapılanmasıFetöPdySoruşturmaBylock
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