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"6 bin 653 mekana 15 milyon lira duman cezası"

İstanbul'da geçen yıl, kapalı mekanda tütün kullanımına izin verdiği tespit edilen 6 bin 653 iş yerine, 15 milyon 4 bin 259 lira para cezası uygulandı

"6 bin 653 mekana 15 milyon lira duman cezası"

İstanbul'da geçen yıl, kapalı mekanda tütün kullanımına izin verdiği tespit edilen 6 bin 653 iş yerine, 15 milyon 4 bin 259 lira para cezası uygulandı

06 Şubat 2017 Pazartesi 13:08
"6 bin 653 mekana 15 milyon lira duman cezası"
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İSTANBUL Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Kocayiğit  "Sadece ceza kesmiyoruz, 'Ceza almak istemiyoruz, iş yerimiz nasıl kanuna uygun hale gelebilir?' diye soranlar için uygun olabilecek yerleri var mı, yok mu diye fizibilite çalışması da yapıyoruz" dedi. İstanbul'da geçen yıl, kapalı mekanda tütün kullanımına izin verdiği tespit edilen 6 bin 653 iş yerine, 15 milyon 4 bin 259 lira para cezası verildi. İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2016'da, 122 personelden oluşan 79 ekip, 333 bin 853 iş yerinde denetim gerçekleştirdi. Kapalı mekanda tütün ve tütün mamulü kullanımına izin verdiği tespit edilen 6 bin 653 iş yerine, toplam 15 milyon 4 bin 259 lira para cezası kesildi. Geçen yıl ayrıca 49 işletmeye 59 faaliyet durdurma cezası verildi. Kapalı mekanda sigara içtiği tespit edilen 4 bin 682 kişi de toplam 491 bin 610 lira para cezasıyla karşılaştı.

İstanbul İl Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Erdoğan Kocayiğit, özellikle kış aylarında kapalı mekanda tütün mamulü kullanımının arttığına dikkati çekti.

İstanbul'daki 79 denetim ekibiyle, SABİM ve Alo 184 üzerinden gelen ihbarların hepsini değerlendirdiklerini ifade eden Kocayiğit, özellikle kafe, restoran, lokanta gibi iş yerlerini işleten işletmecileri uyardı.

Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun'un iş yeri sahipleri tarafından yeterince bilindiğini, buna rağmen ihlallerin yapıldığını ifade eden Kocayiğit, şu bilgileri verdi:

"Kanun artık işletmeciler tarafından yeterince öğrenildi. Ancak zaman zaman 'Mekanımızı nasıl kanuna uygun hale getirebiliriz?' diyenler de oluyor. Sadece ceza kesmiyoruz, 'Ceza almak istemiyoruz, iş yerimiz nasıl kanuna uygun hale gelebilir?' diye soranlar için uygun olabilecek yerleri var mı yok mu diye fizibilite çalışması da yapıyoruz. Bu konuda yardımımızın dokunduğu yerler var. Maksadımız zaten insanlara ceza kesmek değil, rahatça hizmet alabilecekleri yerleri oluşturmak."

Açılır-kapanır tente uygulamalarıyla da sıkça karşılaştıklarını aktaran Kocayiğit, "Bizim için açılır kapanır tente varsa, burası kapalı mekandır. Kanunda kapalı mekan, açık mekan çok açık şekilde belirtilmiştir. Buna uygun olmayan mekanlarda tütün mamulü kullanımına izin verilirse buna ceza kesmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 13 bin kişi yardım alarak sigarayı bıraktı

Sigarayı bırakmak isteyenlere de sağlık Bakanlığının ücretsiz hizmet sunduğunu dile getiren Kocayiğit, geçen yıl 43 bin 606 kişinin sigarayı bırakma konusunda polikliniğe başvurduğunu, bunlardan 12 bin 938'inin sigara alışkanlığından tamamen kurtulduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Halk SağlığıİstanbulCeza
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