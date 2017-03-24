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500 polisle uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde, Özel Harekat ekipleri eşliğinde 500 polisle, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 37 kişi gözaltına alındı

500 polisle uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde, Özel Harekat ekipleri eşliğinde 500 polisle, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 37 kişi gözaltına alındı

24 Mart 2017 Cuma 10:35
500 polisle uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı
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KONYA Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şebekenin sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığı  bilgisini aldı. Bunun üzerine 4 ay süren teknik ve fizi takibin ardından, 47 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Konya merkezli Mersin, Ankara, Bursa ve Batman'da, bugün eş zaman olarak daha önce belirlenen 47 adrese, özel harekat ekibi eşliğinde 500 polisle operasyon düzenlendi.  Operasyonda, sokak satıcıları ve bunlara Doğu Anadolu Bölgesi'nden uyuşturucu temin eden 37 kişi gözaltına alındı. Eğitimli 'Ares' adlı köpekle ev ve araçlar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 11 kilo esrar, satışa hazır birer içimlek paketler halinde 240 gram eroin ve kokain ele geçirildi. Aramaların sürdüğü ve hakkında yakalama kararı bulunan 10 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.  

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuOperasyonKonya
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