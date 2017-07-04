5 PKK’lı kaçmaya çalışırken yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Ankara merkezli bir organize suç örgütünün 5 PKK’lı teröristi kişi başı 5 bin euro karşılığında yurt dışına çıkarmak üzere hazırlık yaptıklarını tespit etti.

Jandarma ekiplerince bu sabah yapılan geniş çaplı operasyonda M.Ş, A.A., Y.A, N.G ve L.A isimli beş PKK’lı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.