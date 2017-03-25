5 kişilik aile gardıropta kalıyor

HALİLİYE ilçesinde geçimini atık malzemeleri toplayarak sağlayan son dönemlerde ise bu işi de yapamayan hurdacı Veysi Hurma (48), birikmiş bin 500 liralık kira ve su ile elektrik borcunu ödeyemediği için ev sahibi tarafından 3 yıldır oturduğu evden çıkarıldığını belirtti. Kira, elektrik ve su borcu ödeyemediği için böyle bir yerde kalmaya karar verdiğini söyleyen Hurma, evindeki gardırobu, 2 metrekarelik tek gözlü mobil eve dönüştürdüğünü ifade etti. Eşi Dilek, çocukları 5 yaşındaki Türkan, 7 yaşındaki Mustafa ve 12 yaşındaki Mehmet Hurma ile birlikte Türk bayrağı astığı, 4 tekerlekli 2 metre genişliğindeki mobil evde yaşamaya başlayan Hurma, yetkililerden iş istedi.