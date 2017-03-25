Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90383
ALTIN
144.461
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5055
EURO
3.9021
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
25 Mart Günlük Burç Yorumu
25 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Mart 2017 Alanya -...
Tırnak mantarını dert etmeyin
Tırnak mantarını dert etmeyin

5 kişilik aile gardıropta kalıyor

Kira ile elektrik ve su parasını ödeyemeyen vatandaş ev sahibi tarafından evden çıkarılınca, 5 kişi iki metrekarelik tek gözlü mobil gardıropta yaşamaya başladı

5 kişilik aile gardıropta kalıyor

Kira ile elektrik ve su parasını ödeyemeyen vatandaş ev sahibi tarafından evden çıkarılınca, 5 kişi iki metrekarelik tek gözlü mobil gardıropta yaşamaya başladı

25 Mart 2017 Cumartesi 18:18
5 kişilik aile gardıropta kalıyor
banner404

HALİLİYE ilçesinde geçimini atık malzemeleri toplayarak sağlayan son dönemlerde ise bu işi de yapamayan hurdacı Veysi Hurma (48), birikmiş bin 500 liralık kira ve su ile elektrik borcunu ödeyemediği için ev sahibi tarafından 3 yıldır oturduğu evden çıkarıldığını belirtti. Kira, elektrik ve su borcu ödeyemediği için böyle bir yerde kalmaya karar verdiğini söyleyen Hurma, evindeki gardırobu, 2 metrekarelik tek gözlü mobil eve dönüştürdüğünü ifade etti. Eşi Dilek, çocukları 5 yaşındaki Türkan, 7 yaşındaki Mustafa ve 12 yaşındaki Mehmet Hurma ile birlikte Türk bayrağı astığı, 4 tekerlekli 2 metre genişliğindeki mobil evde yaşamaya başlayan Hurma, yetkililerden iş istedi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Haliliye Ilçesi5 Kişilik AileGardıropTek Gözlü Mobil Gardırop
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11 tabanca ele geçirildi
11 tabanca ele geçirildi
Gece 1150 polis 'acil' koduyla tatbikat için çağrıldı
Gece 1150 polis 'acil' koduyla tatbikat için çağrıldı
Otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı
Otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals