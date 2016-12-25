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5 il için kritik uyarı!

Meteoroloji, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ve don uyarısı yaptı

5 il için kritik uyarı!
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METEOROLOJİ 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, havanın  Malatya'nın doğu kesimi Doğanyol, Kale, Pütürge ilçeleri ve Adıyaman'nın kuzey  kesimleri Çelikhan ve Sincik ilçelerinde hafif kar yağışlı, Elazığ, Tunceli ve  Bingöl de ise aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. 
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediği, rüzgarın ise kuzeyli  yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörüldüğü aktarılan açıklamada,  bölgede sabah ve gece saatlerinde, buzlanma, don ve pus beklendiğinden  vatandaşlar ve yetkililerin, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve  tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.
 
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Etiketler; #meteoroloji #Malatya #Elazığ #Tunceli #Bingöl #Adıyaman #buzlanma #don uyarısı
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