5 genç açık denizde mahsur kaldı

OLAY, İlkadım ilçesi Batıpark Fener Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre lise öğrencisi oldukları öğrenilen 5 arkadaş balık tutmak için şişme botla denize açıldı. Saat 14.30’da denize açılan lise öğrencileri akşam saatlerinde çıkan fırtına nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. Fener Plajı yakınlarındaki kayalıklara çarparak mahsur kalan 5 gencin yardımına deniz polisi koştu. Gençleri alabora olmaktan son anda kurtaran ekipler, botla beraber 5 kişiyi mahsur kaldıkları yerden çıkartarak kıyıya ulaştırdı.
Havanın güneşli olmasına aldanarak balık tutmak için denize açıldıklarını dile getiren gençler, “Denizde botumuzla gezerken bir anda fırtına çıktı. Ne olduğunu anlamadan botumuz sürüklenmeye başladı. O esnada çok korktuk. Botumuz fırtınanın etkisiyle sürüklenerek kayalıklara çarptı. Deniz polisi tam zamanında yardımımıza yetişti ve bizi kurtardı” dedi.
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