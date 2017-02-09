banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88371
ALTIN
148.555
DOLAR
3.7148
STERLIN
4.6689
EURO
3.9764
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Çift maaş alma sistemi değişti
Çift maaş alma sistemi değişti
Parkinson için 'beyin iğnesi' projesi tamamlandı!
Parkinson için 'beyin iğnesi' projesi...
Organ bağışı ile 3 kişiyi hayata bağladı!
Organ bağışı ile 3 kişiyi...

45 yıl içtiği sigara yüzünden 2 bacağını kaybetti

76 yaşındaki Ahmet Şan, sigara yüzünden 2 bacağını kaybettiğini söyleyerek, sigara içenlere bırakmaları konusunda uyarıda bulundu

45 yıl içtiği sigara yüzünden 2 bacağını kaybetti

76 yaşındaki Ahmet Şan, sigara yüzünden 2 bacağını kaybettiğini söyleyerek, sigara içenlere bırakmaları konusunda uyarıda bulundu

09 Şubat 2017 Perşembe 13:06
45 yıl içtiği sigara yüzünden 2 bacağını kaybetti
banner404

ŞIRNAK merkezde oturan 3'ü kız 9 çocuk babası Ahmet Şan, 12 yaşında başlayıp 45 yıl içtiği sigara yüzünden 14 kez çeşitli ameliyat geçirdi. Bir bacağını 1987 yılında, diğer bacağını ise 1992 yılında sigara yüzünden kaybeden Şan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle sigara içenler için kendi durumunun ibretlik olduğunu söyledi.
Ahmet Şan, sigaraya nasıl başladığını anlatırken, "Ailemin tek çocuğuydum. Babam öldükten sonra annem bize baktı. O dönemde sigara içmeyen adamlar başlarını öne eğer, öyle dolaşırdı. 12 yaşına geldiğimde annem bana bir yelek ve bir tabaka alıp 'al oğlum iç' dedi" diye konuştu.
Sigara yüzünden defalarca ameliyatlar geçirdiğini ve iki ayağının kesildiğini anlatan Ahmet Şan, sigara içenlere seslenerek bırakmaları uyarısında bulundu. Şan, "Sigara düşmandır. Bazıları diyor ki, 'insan arkadaşını terk eder mi' evet eğer arkadaşın sana ihanet ediyorsa, uçurumunda aşağı atarsın. Size zarar verdiği gibi çevrenizde bulunan insanlara da zarar veriyor. Ben sigara içtim 2 bacağımı kaybettim. Sizler yol yakınken dönün ve sigarayı bırakın. Benim durumuma düştükten sonra bıraksanız da artık bir şey ifade etmiyor" dedi.
 
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
Ahmet şanşırnakSigara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarma oto farelerini yakaladı
Jandarma oto farelerini yakaladı
Adliyede kavga: 6 yaralı, 6 gözaltı
Adliyede kavga: 6 yaralı, 6 gözaltı
Mezarlıkta izinsiz define arayanlara suçüstü
Mezarlıkta izinsiz define arayanlara suçüstü

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals