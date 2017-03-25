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400 bin TL'lik hırsızlıktan aranan şahıs yakalandı

Meydana gelen hırsızlık olayı sebebiyle aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı

400 bin TL'lik hırsızlıktan aranan şahıs yakalandı

Meydana gelen hırsızlık olayı sebebiyle aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı

25 Mart 2017 Cumartesi 20:53
400 bin TL'lik hırsızlıktan aranan şahıs yakalandı
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MARDİN'DE Şahkulubey Konağı'nda 400 bin TL'lik hırsızlıktan aranan Ahmet Başçı su kuyusuna gizlediği çok sayıda mücevher ve tarhi eserlerla yakalandı.

Olayla ilgili açıklama:

19.02.2017 günü İl Merkezi 1.Caddede bulunan Şahkulubey Konağı`nda meydana gelen Evden Hırsızlık( yaklaşık 400 bin TL'lik) olayıyla alakalı yapılan çalışmalarda 24.03.2017 günü Ahmet BAŞÇI isimli şahıs yakalanmış, akabinde yapılan araştırmalarda ikametine yakın  kullanılmayan bir su kuyusu içinde  çanta içerisinde  konağa ait yüzükler , kolyeler,tesbihler,eski tarihli paralar... ve konağa ait mühürler ele geçirilmiştir. 

Müşteki bahse konu malzemeleri teşhis etmiş olup, şüpheli Ahmet BAŞÇI sevkedildiği adli mercilerce tutuklanmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
MardinGözaltı400 Bin TLşahısAhmet Başçı
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