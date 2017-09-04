4 PKK’lı öldürüldü

HAKKARİ Valiliğinden yapılan açıklamada, “3 Eylül 2017 günü ilimiz Çukurca İlçesi Güven Dağı batısındaki Kovan Tepe’ye bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Gürel Şehit olmuştu. Aynı gün saat 22.00 sıralarında saldırının gerçekleştirildiği bölgeye yapılan hava harekâtı neticesinde saldırıyı gerçekleştiren 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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