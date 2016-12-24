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34 öğretmen açığa alındı

Malatya Valiliği OHAL Bürosu, 34 öğretmenin açığa alındığını bildirdi

34 öğretmen açığa alındı
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MALATYA Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada FETÖ/PYD soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verildi. Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aralarında daha önce açığa alınıp göreve iade edilen öğretmenlerin de bulunduğu 34 öğretmenin tekrar açığa alındığı bilgisi paylaşıldı.
 Ayrıca Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca da Akçadağ İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli, 1 mühendis 1 şoför olmak üzere 2 personelin görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi.
 
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Etiketler; #Malatya #OHAL #öğretmen açığa alınma
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